Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin white, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Kolin white
10 оценок
5 390
Компьютерное кресло Kolin white - фото 1Компьютерное кресло Kolin white - фото 2Компьютерное кресло Kolin white - фото 3Компьютерное кресло Kolin white - фото 4
NEW

Компьютерное кресло Kolin white

Артикул: CH-081-763
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик, искусственная кожа; Материал обивки - пластик, искусственная кожа; Ширина - 49; Глубина - 56; Высота - 79; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 45; Высота спинки - 34; Высота максимальная - 89;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.75 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа, пластик
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Компьютерное кресло Kolin white
Компьютерное кресло Kolin white
5 390
В корзине

