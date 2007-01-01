Характеристики товара
Описание
Механизм TILT. Размеры: 53/60/98÷110 см. Материалы: эко-кожа. Цвет: темно-серый Цена указана за 1 предмет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина600 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес9 кг
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветтемно-серый, хромированный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет