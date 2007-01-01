Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Set, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло для руководителей Set, черный
11 оценок
12 390
Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло для руководителей Set, черный - фото 1Офисное кресло для руководителей Set, черный - фото 2Офисное кресло для руководителей Set, черный - фото 3Офисное кресло для руководителей Set, черный - фото 4Офисное кресло для руководителей Set, черный - фото 5Офисное кресло для руководителей Set, черный - фото 6Офисное кресло для руководителей Set, черный - фото 7Офисное кресло для руководителей Set, черный - фото 8

Офисное кресло для руководителей Set, черный

Артикул: CH-083-782
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина625 мм
  • Глубина700 мм
  • Ширина сиденья535 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло College BX-3375/Black
Фотография товара Кресло College BX-3375/Black от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло CLG-619 MXH-A Black
Фотография товара Кресло CLG-619 MXH-A Black от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина700 мм
  • Ширина сиденья535 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Вес упаковки17.90 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Агно, экокожа кремовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Агно, экокожа кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Агно, экокожа кремовая

52
В наличии 39 шт.
Фотография товара Диван Давос, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Давос, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Диван Давос, 2-х местный

36
Настоящее фото товара Стул Спринт+, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Спринт+

9
Фотография товара Диван Каспер, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Каспер, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 290
Оптовая цена

Диван Каспер, 2-х местный

55
Фотография товара Стул Horus, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Horus, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Horus, хром

13
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990

Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8

69
Фотография товара Стул Seat Office KPR от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seat Office KPR, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена

Стул Seat Office KPR

7
Фотография товара Диван Викибаунс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Викибаунс, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990

Диван Викибаунс

87
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE), произведённого компанией ChiedoCover
от21 59024
28 090 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)

95
Фотография товара Диван Джоинт, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Джоинт, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Диван Джоинт, 2-х местный

32

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Aura от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aura, произведённого компанией ChiedoCover
71 590
Оптовая цена

Кресло Aura

11
Настоящее фото товара Кресло Бибионе 2ПС, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Бибионе 2ПС

9
Фотография товара Кресло Kent Комфорт Н, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Комфорт Н, хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена

Кресло Kent Комфорт Н, хром

9
Настоящее фото товара Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, серый

10
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simplex New серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simplex New серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Кресло офисное TopChairs Simplex New серый

10
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Теллинг шенилл серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Кресло Теллинг шенилл серо-синий

5
В наличии 12 шт.
New
Фотография товара Кресло Realm от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Realm, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Кресло Realm

11
В наличии 123 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Primacy, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Primacy, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 890

Кресло офисное Primacy, черный

7
В наличии 12 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Intrigue, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Intrigue, черный, произведённого компанией ChiedoCover
42 290

Кресло офисное Intrigue, черный

15
В наличии 24 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Motorcade, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Motorcade, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Кресло офисное Motorcade, черный

14
В наличии 16 шт.

Товар в корзине

Офисное кресло для руководителей Set, черный
Офисное кресло для руководителей Set, черный
12 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Агно, экокожа кремовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Агно, экокожа кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Агно, экокожа кремовая

52
В наличии 39 шт.
Фотография товара Диван Давос, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Давос, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Диван Давос, 2-х местный

36
Настоящее фото товара Стул Спринт+, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Спринт+

9
Фотография товара Диван Каспер, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Каспер, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 290
Оптовая цена

Диван Каспер, 2-х местный

55

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности