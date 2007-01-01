Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина700 мм
- Ширина сиденья535 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Вес упаковки17.90 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет