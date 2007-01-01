Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Williams LB, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Williams LB, черный
12 оценок
27 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Williams LB, черный - фото 1Стул Williams LB, черный - фото 2Стул Williams LB, черный - фото 3Стул Williams LB, черный - фото 4Стул Williams LB, черный - фото 5

Стул Williams LB, черный

Артикул: CH-080-049
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Высота1060/1150 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья440/490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Williams — компактное и стильное решение для рабочих пространств, где важна свобода движений и лаконичный дизайн. Модель оснащена низкой спинкой из дышащей сетки, которая поддерживает правильную осанку и сохраняет ощущение лёгкости. Сиденье обито тканью и наполнено Memory Foam, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Глубина посадки регулируется — это позволяет настроить кресло под особенности тела. 3D подлокотники отрегулировать по высоте, вылету и углу поворота. Прочная нейлоновая крестовина гарантирует устойчивость и надёжность. Синхромеханизм с фиксацией спинки в нескольких положениях помогает сохранять динамику посадки и разгружает спину в течение дня. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Высота1060/1150 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья440/490 мм
  • Высота до сиденья510/605 мм
  • Вес20 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло KL легкое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло KL легкое, произведённого компанией ChiedoCover
52 590
Оптовая цена

Кресло KL легкое

30
Фотография товара Кресло для офиса МГ-17 ПАУК от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-17 ПАУК, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-17 ПАУК

37
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Black, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Black

81
В наличии 81 шт.
Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Beige

40
Настоящее фото товара Стул Бристоль бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Бристоль бежевый

56
Фотография товара Стул Олдем бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олдем бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Олдем бежевый

49
Фотография товара Кресло поворотное BELLA, велюр, тёмно-зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, тёмно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, тёмно-зелёный

77
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул Агно, экокожа коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Агно, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Агно, экокожа коричневая

50
В наличии 30 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Herd dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Herd dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Компьютерное кресло Herd dark grey

37
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Шаде офисный, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Шаде офисный, серо-голубой

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стол электрический LA-E6, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 89010
43 190 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-E6, черный

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый

45
Фотография товара Каркас стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Каркас стула Роквелл

10
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Тележка для складных стульев

6
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, орех итальянский, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Стол оператора Белгаум, орех итальянский

39
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, оранжевый

50
Фотография товара Каркас стула Still 4000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 4000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Still 4000

33
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для круглых столов

37
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук , произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела офисные стулья

Хит
Фотография товара Стул Самба с пюпитром пластик черный, экокожа grass, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром пластик черный, экокожа grass, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9908
7 590 ₽

Стул Самба с пюпитром пластик черный, экокожа grass, каркас серебро

10
Фотография товара Стул на металлокаркасе Фена R, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Фена R, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Фена R, черный

14
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Майло, рогожка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майло, рогожка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Майло, рогожка, серый

12
В наличии 35 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул пластиковый Milto, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Milto, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽Оптовая цена

Стул пластиковый Milto, красный

15
Фотография товара Стул Marc Office KPR от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc Office KPR, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Стул Marc Office KPR

14
Фотография товара Стул Marc M3 Office RA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc M3 Office RA, произведённого компанией ChiedoCover
29 690
Оптовая цена

Стул Marc M3 Office RA

12
Настоящее фото товара Стул Dama, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
19 190

Стул Dama, черный, экокожа

13
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый

10
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), серый

8
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА ПРУТКЕ), оранжевый

12

Товар в корзине

Стул Williams LB, черный
Стул Williams LB, черный
27 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стол электрический LA-E6, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 89010
43 190 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-E6, черный

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый

45
Фотография товара Каркас стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Каркас стула Роквелл

10
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Тележка для складных стульев

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности