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Кресло Lexi, розовый

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Кресло Lexi, серый

Характеристики товара

Описание

Ультрамодное кресло, напоминающее ракушку, добавит мягкости и уюта в обеденную или рабочую зону. Эстетически притягательная модель привнесет в интерьер оригинальные нотки с оттенком винтажности. Грациозные конусовидные ножки из металла поддерживают широкое сиденье с упругим наполнителем, которое плавно перетекает в спинку и высокие подлокотники. Наличие регулиреумых подпятников. Каждая деталь сосредоточена на вашем комфортном отдыхе. Мягкая бархатная обивка декорирована вертикальной стёжкой. Пять цветов на ваш выбор: пепельно-серый, коричневая дымка, насыщенный синий, розовый и зеленый. Изящный дизайн, благородный облик и выдержанный стиль – вот чем это кресло отличается от других. Lexi создаст дзен-настроение и презентабельность интерьера любого стиля.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый

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