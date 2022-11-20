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Кресло Knox

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Торшер Grace white

Характеристики товара

Описание

Высота: 76 см

Ширина: 64 см

Глубина: 71 см

Вес: 16 кг

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Популярные варианты обивки

Кресло Knox - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Knox - обивка в цвете 0909
Кресло Knox - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Knox - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Knox - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Knox - обивка в цвете CreamCream
Кресло Knox - обивка в цвете 666666
Кресло Knox - обивка в цвете 0404
Кресло Knox - обивка в цвете ecruecru
Кресло Knox - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Knox - обивка в цвете 1414
Кресло Knox - обивка в цвете 88
Кресло Knox - обивка в цвете 4141
Кресло Knox - обивка в цвете 2626
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