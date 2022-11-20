Товар в корзине. Перейти
Кресло Lexi, синее - фото 1Кресло Lexi, синее - фото 2Кресло Lexi, синее - фото 3Кресло Lexi, синее - фото 4Кресло Lexi, синее - фото 5

Кресло Lexi, синее

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Prudente, розовое
Кресло Prudente, розовое
Следующий Кресло Sandro, серое
Кресло Prudente, розовое

Характеристики товара

Описание

Ультрамодное кресло, напоминающее ракушку, добавит мягкости и уюта в обеденную или рабочую зону. Эстетически притягательная модель привнесет в интерьер оригинальные нотки с оттенком винтажности. Грациозные конусовидные ножки из металла поддерживают широкое сиденье с упругим наполнителем, которое плавно перетекает в спинку и высокие подлокотники. Наличие регулиреумых подпятников. Каждая деталь сосредоточена на вашем комфортном отдыхе. Мягкая бархатная обивка декорирована вертикальной стёжкой. Пять цветов на ваш выбор: пепельно-серый, коричневая дымка, насыщенный синий, розовый и зеленый. Изящный дизайн, благородный облик и выдержанный стиль – вот чем это кресло отличается от других. Lexi создаст дзен-настроение и презентабельность интерьера любого стиля.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний

Похожие товары

Кресло Sandro, сероеНастоящее фото товара Кресло Sandro, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
11

Кресло Sandro, серое

В наличии 47 шт.
Кресло Marsala, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Marsala, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от95 690
Оптовая цена
13

Кресло Marsala, оранжевый

Кресло Marsala, зеленыйНастоящее фото товара Кресло Marsala, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от95 690
Оптовая цена
9

Кресло Marsala, зеленый

Кресло-качалка Ariella, серыйНастоящее фото товара Кресло-качалка Ariella, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 900
Оптовая цена
9

Кресло-качалка Ariella, серый

Кресло-качалка Ariella, розовыйНастоящее фото товара Кресло-качалка Ariella, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
7

Кресло-качалка Ariella, розовый

В наличии 7 шт.
Кресло Bordo, розовыйНастоящее фото товара Кресло Bordo, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена
6

Кресло Bordo, розовый

Кресло Bordo, бирюзовыйНастоящее фото товара Кресло Bordo, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена
15

Кресло Bordo, бирюзовый

Пуф Sweet, бежевыйНастоящее фото товара Пуф Sweet, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
15

Пуф Sweet, бежевый

Пуф Sweet, серыйНастоящее фото товара Пуф Sweet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
5

Пуф Sweet, серый

В наличии 1 шт.
Диван Corsica, розовыйНастоящее фото товара Диван Corsica, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
13

Диван Corsica, розовый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Диван Corsica, сиреневыйНастоящее фото товара Диван Corsica, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
9

Диван Corsica, сиреневый

Настоящее фото товара Диван Генри, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
11

Диван Генри

Комод Воспоминания о путешествияхНастоящее фото товара Комод Воспоминания о путешествиях, произведённого компанией ChiedoCover
от218 890
Оптовая цена
8

Комод Воспоминания о путешествиях

Комод в винтажном стиле с цветными ящикамиНастоящее фото товара Комод в винтажном стиле с цветными ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
от153 090
Оптовая цена
7

Комод в винтажном стиле с цветными ящиками

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
80

Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб

Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой

Стул Хит 20мм - золото, Старт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, Старт серый

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Стул Текс, белыйНастоящее фото товара Стул Текс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
12

Стул Текс, белый

Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 49019
7 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Меган велюр пыльно-синий

В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стул Вашингтон, белая экокожа/ серебро, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
7

Стул Вашингтон, белая экокожа/ серебро