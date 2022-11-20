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Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук - фото 1Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук - фото 2Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук - фото 3Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук - фото 4Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук - фото 5Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук - фото 6Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук - фото 7Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук - фото 8Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук - фото 9

Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук

Артикул: CH-050-748
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Обивкавелюр Velutto 23
  • Материалткань, дерево
  • Материал ножекбук RAL 8008
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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