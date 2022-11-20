Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина410 мм
- Высота870 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Обивкавелюр Velutto 23
- Материалткань, дерево
- Материал ножекбук RAL 8008
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные
Стул Маллин Диамант, сине-зеленый шенилл, ножки черные
Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки
Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
Стул Маллин, велюр синий, спинка жаккард серый, ножки орех
Стул Маллин, шенилл синий,спинка жаккард узор, ножки венге
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
Стул Хит 25мм - серебро, корона красная
Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный
Стул Marcus, бархат светло-серый
Стул Kongsberg лайт, велюр синий Velutto 26, ножки металл
Стол Милтон + 6 стульев Пекин
Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый
Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный
Стол Милтон + 4 стула Соната комфорт
Набор журнальный столиков Агата
Поворотная платформа 40 см флитвуд