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Настоящее фото товара Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук
80 оценок
9 490
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Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук - фото 1Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук - фото 2Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук - фото 3Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук - фото 4Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук - фото 5Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук - фото 6Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук - фото 7Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук - фото 8Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук - фото 9Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук - фото 10
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Стул Ронда, велюр коричневый, ножки бук

Артикул: CH-050-748
80 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Материалткань, дерево
  • Материал ножекбук
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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