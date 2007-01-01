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Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый
15 оценок
22 280
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Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый - фото 1Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый - фото 2Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый - фото 3Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый - фото 4Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый - фото 5

Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый

Артикул: CH-052-463
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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