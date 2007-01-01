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Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 1Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 2Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 3Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 4Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 5Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 6Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 7Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 8Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 9Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 10Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша - фото 11
NEW

Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша

Артикул: CH-078-463
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Lobster - оригинальное кресло, разработанное творческим дуэтом дизайнеров Олуфом Ландом и Евой Парманн, является своего рода визитной карточкой датского дизайн-бюро. Корпус кресла напоминает панцирь омара. Его отличительные формы приглашают вас насладиться удобными формами и изгибами, создающими ощущение уюта. Мы предлагаем высококачественные реплики кресла разных цветов, обтянутые прессованной кожей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина810 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья650 мм
  • Высота до сиденья230 мм
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалискусственная замша
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша
Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша
88 190
В корзине

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