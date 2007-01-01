Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Melee, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Melee, темно-серый
8 оценок
23 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Melee, темно-серый - фото 1Кресло Melee, темно-серый - фото 2Кресло Melee, темно-серый - фото 3Кресло Melee, темно-серый - фото 4Кресло Melee, темно-серый - фото 5Кресло Melee, темно-серый - фото 6Кресло Melee, темно-серый - фото 7Кресло Melee, темно-серый - фото 8Кресло Melee, темно-серый - фото 9Кресло Melee, темно-серый - фото 10Кресло Melee, темно-серый - фото 11Кресло Melee, темно-серый - фото 12
NEW

Кресло Melee, темно-серый

Артикул: CH-083-703
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Высота1195/1270 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло – уникальное решение для вашего интерьера. Неповторимый, по-настоящему смелый и современный дизайн кресла для руководителя дополняют удобство персональных настроек и качественные материалы.

Обивка кресла сделана из качественной искусственной замши. Этот материал долговечный и эстетичный, устойчивый к воздействию влаги и агрессивных УФ-лучей, имеет высокую плотность и устойчив к загрязнениям.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение.
Кресло способно воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Высота1195/1270 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Материалсталь, искусственная замша
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаискусственная замша

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.97 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Купер, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Купер, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван Купер, 2х местный

48
Фотография товара Стул Right, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Right, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Стул Right, серый

10
В наличии 61 шт.
Фотография товара Диван Мэдисон 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мэдисон 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Диван Мэдисон 2х местный

67
Фотография товара Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена

Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань

83
Фотография товара Диван Алекто от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Алекто, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Диван Алекто

35
Фотография товара Parlament Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Parlament Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
72 790
Оптовая цена

Parlament Кожа Черный

47
В наличии 12 шт.
Фотография товара Диван Орла 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Орла 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Диван Орла 2х местный

82
Фотография товара Стул West LB, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул West LB, серый, произведённого компанией ChiedoCover
40 190

Стул West LB, серый

7
Фотография товара Диван Линейный, велюр Lambre 13, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, велюр Lambre 13, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Диван Линейный, велюр Lambre 13, ножки бук, морилка черная

12
Фотография товара Стул Ажен, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ажен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул Ажен, серый

39
В наличии 37 шт.

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Вип 2ДС, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло Вип 2ДС

14
Настоящее фото товара Кресло Надир 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Надир 1П

12
Настоящее фото товара Кресло Мефисто, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Кресло Мефисто

7
Настоящее фото товара Кресло Джуно, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Кресло Джуно

10
Фотография товара Кресло поворотное Blanco, искусственный мех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Blanco, искусственный мех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Кресло поворотное Blanco, искусственный мех, белый

6
Настоящее фото товара Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, серый

10
Настоящее фото товара Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, бежевый

8
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple SN серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Кресло офисное TopChairs Simple SN серый

13
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
New
Фотография товара Кресло Dart, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dart, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Кресло Dart, черный

5
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Кресло подростковое Choir, серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло подростковое Choir, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Кресло подростковое Choir, серо-синий

6
В наличии 87 шт.

Товар в корзине

Кресло Melee, темно-серый
Кресло Melee, темно-серый
23 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Купер, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Купер, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван Купер, 2х местный

48
Фотография товара Стул Right, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Right, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Стул Right, серый

10
В наличии 61 шт.
Фотография товара Диван Мэдисон 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мэдисон 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Диван Мэдисон 2х местный

67
Фотография товара Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена

Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань

83

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности