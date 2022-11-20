Товар в корзине. Перейти
Кресло Падуя, коричневая замаша, ножки металл - фото 1Кресло Падуя, коричневая замаша, ножки металл - фото 2Кресло Падуя, коричневая замаша, ножки металл - фото 3Кресло Падуя, коричневая замаша, ножки металл - фото 4Кресло Падуя, коричневая замаша, ножки металл - фото 5Кресло Падуя, коричневая замаша, ножки металл - фото 6

Кресло Падуя, коричневая замаша, ножки металл

Артикул: CH-052-169
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Франц gold
Люстра Франц gold
Следующий Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое
Люстра Франц gold

Характеристики товара

Описание

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья650 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Высота спинки530 мм
  • Вес11.1 кг
  • Обивказамша
  • Материал ножекметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки0.20 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло Эмма, сероеНастоящее фото товара Кресло Эмма, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
44

Кресло Эмма, серое

Кресло Эмма зеленое, соснаНастоящее фото товара Кресло Эмма зеленое, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
34

Кресло Эмма зеленое, сосна

Кресло Эмма зеленое, беленый дубНастоящее фото товара Кресло Эмма зеленое, беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
37

Кресло Эмма зеленое, беленый дуб

Кресло Эмма, оранжевоеНастоящее фото товара Кресло Эмма, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
32

Кресло Эмма, оранжевое

Кресло Эмма, синееНастоящее фото товара Кресло Эмма, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
45

Кресло Эмма, синее

Кресло Эмма, розовоеНастоящее фото товара Кресло Эмма, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
38

Кресло Эмма, розовое

Кресло Эмма, черноеНастоящее фото товара Кресло Эмма, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
47

Кресло Эмма, черное

Кресло Эмма серое, сосна венгаНастоящее фото товара Кресло Эмма серое, сосна венга, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
49

Кресло Эмма серое, сосна венга

Кресло Эмма, тёмно-синееНастоящее фото товара Кресло Эмма, тёмно-синее, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
47

Кресло Эмма, тёмно-синее

Кресло Эмма, тёмно-зеленоеНастоящее фото товара Кресло Эмма, тёмно-зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
50

Кресло Эмма, тёмно-зеленое

С этим товаром покупают

Чехол для стола 11Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
44

Чехол для стола 11

Хит
Чехол для стола 16Настоящее фото товара Чехол для стола 16, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
44

Чехол для стола 16

Чехол для стола 20Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
30

Чехол для стола 20

Чехол для стола 18Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
42

Чехол для стола 18

Чехол для стола 05, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
31

Чехол для стола 05, бежевый

Чехол для стола 01, 1800x800, черныйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
43

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Чехол для стола 01, 1200x600, черныйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
34

Чехол для стола 01, 1200x600, черный

Другие товары из раздела мягкие кресла

Кресло ЭмилиНастоящее фото товара Кресло Эмили, произведённого компанией ChiedoCover
от44 788
Оптовая цена
46

Кресло Эмили

Настоящее фото товара Кресло Носта Но, произведённого компанией ChiedoCover
от51 990
Оптовая цена
36

Кресло Носта Но

Настоящее фото товара Кресло - реклайнер Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена
34

Кресло - реклайнер Венеция

Кресло Egg экокожа, коричневоеНастоящее фото товара Кресло Egg экокожа, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от62 990
46

Кресло Egg экокожа, коричневое

Кресло Livorno, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Livorno, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
98

Кресло Livorno, коричневый

Кресло Каван, коричневое Настоящее фото товара Кресло Каван, коричневое , произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена
45

Кресло Каван, коричневое

Хит
Кресло-качалка Бакс, венгеНастоящее фото товара Кресло-качалка Бакс, венге, произведённого компанией ChiedoCover
39 790
Оптовая цена
35

Кресло-качалка Бакс, венге

Хит
Кресло СванНастоящее фото товара Кресло Сван, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
6

Кресло Сван

Кресло офисное Абдал, Хром PUНастоящее фото товара Кресло офисное Абдал, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена
7

Кресло офисное Абдал, Хром PU

New
Кресло Tiger Сетка ЧерныйНастоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена
5

Кресло Tiger Сетка Черный

Товар в корзине

Кресло Падуя, коричневая замаша, ножки металл
Кресло Падуя, коричневая замаша, ножки металл
от 24 990
В корзине

С этим товаром покупают

Чехол для стола 11Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
44

Чехол для стола 11

Хит
Чехол для стола 16Настоящее фото товара Чехол для стола 16, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
44

Чехол для стола 16

Чехол для стола 20Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
30

Чехол для стола 20

Чехол для стола 18Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
42

Чехол для стола 18