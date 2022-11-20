Характеристики товара
Описание
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина850 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья650 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Высота спинки530 мм
- Вес11.1 кг
- Обивказамша
- Материал ножекметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Объём упаковки0.20 м3