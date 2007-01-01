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Стул Adapt, белый

Артикул: CH-017-196
62 оценки
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Характеристики товара

Описание

Деревянный стул с резной спинкой и мягким сиденьем из коллекции обеденной мебели. Ручное исполнение узора на деревянной спинке стула придает модели дополнительного изящества. Этот стул помимо эстетических и практических качеств, отличается прочностью. Он прослужит долгие годы, не требуя особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота1070 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветбелый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки8 кг

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