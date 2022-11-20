Кресло Monaco Wood Экокожа Черный

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Monaco Wood Кожа Черный
Кресло Monaco Wood Кожа Черный
Следующий Кресло President Wood CF Экокожа Черный
Кресло Monaco Wood Кожа Черный

Характеристики товара

Описание

ПодлокотникиммДеревянные с накладками из экокожи
Механизм качанияМультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях
КрестовинаМеталлическая с деревянными накладками
Газ патрон4 категории

Материал обивки

Экокожа

Материал набивкиВспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Объем упаковки0,22 куб. м
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1180/1245 мм
  • Высота до сиденья460/525 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес17,8 кг
  • Допустимая нагрузка180 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Другие товары из раздела

Кресло President Wood Кожа ЧерныйНастоящее фото товара Кресло President Wood Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
45 790
Оптовая цена
11

Кресло President Wood Кожа Черный

В наличии 62 шт.
Кресло President Wood Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Кресло President Wood Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена
12

Кресло President Wood Экокожа Черный

В наличии 126 шт.
Кресло Ева HRНастоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
12

Кресло Ева HR

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
13

Чехол для стола 08

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
5

Чехол для стола 11

Настоящее фото товара Чехол для стола 12, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
9

Чехол для стола 12

Настоящее фото товара Чехол для стола 15, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
8

Чехол для стола 15

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
11

Чехол для стола 05, фиолетовый

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
8

Чехол для стола 05, желтый

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
13

Чехол для стола 01, 1200x600, черный