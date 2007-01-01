Характеристики товара
Описание
Это выразительное сочетание элегантности и функциональности, способное удовлетворить потребности самых требовательных руководителей. Его долговечная конструкция и стильный дизайн сделают его не просто предметом мебели, но и важной частью вашего профессионального образа.
Основные характеристики:
Подлокотники: Изготовлены из дерева, придающего стулу утонченный и профессиональный вид.
Поясничная поддержка: Гарантирует комфорт и поддержку в течение длительного рабочего дня.
Тип основания: Полозья из дерева обеспечивают стабильность и долговечность стула.
Материал обивки: Высококачественная экокожа черного цвета придает стулу изысканность и легкость в уходе.
Материал набивки: Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м создает идеальный баланс между мягкостью и поддержкой.
Кресла в черном цвете идеально подходит для офисов и зон ожидания, где требуется сочетание комфорта и профессионализма. Отсутствие роликов и газового патрона делает его стабильным и надежным вариантом для любого пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина710 мм
- Высота1055 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес15 кг
- Допустимая нагрузка180 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки950 мм
- Вес упаковки16.20 кг
- Объём упаковки0 м3
- Изделия стопируютсяНет