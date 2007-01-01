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Настоящее фото товара Кресло President Wood CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло President Wood CF Экокожа Черный
31 оценка
29 030
Товар в корзине. Перейти
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Кресло President Wood CF Экокожа Черный

Артикул: CH-026-550
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина625 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1055 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Это выразительное сочетание элегантности и функциональности, способное удовлетворить потребности самых требовательных руководителей. Его долговечная конструкция и стильный дизайн сделают его не просто предметом мебели, но и важной частью вашего профессионального образа.

Основные характеристики:
Подлокотники: Изготовлены из дерева, придающего стулу утонченный и профессиональный вид.
Поясничная поддержка: Гарантирует комфорт и поддержку в течение длительного рабочего дня.
Тип основания: Полозья из дерева обеспечивают стабильность и долговечность стула.
Материал обивки: Высококачественная экокожа черного цвета придает стулу изысканность и легкость в уходе.
Материал набивки: Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м создает идеальный баланс между мягкостью и поддержкой.

Кресла в черном цвете идеально подходит для офисов и зон ожидания, где требуется сочетание комфорта и профессионализма. Отсутствие роликов и газового патрона делает его стабильным и надежным вариантом для любого пространства.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1055 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес15 кг
  • Допустимая нагрузка180 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Вес упаковки16.20 кг
  • Объём упаковки0 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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