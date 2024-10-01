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Кресло Carmen

Артикул: CH-067-554
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Регулировка высоты - газлифт

Эргономичная спинка

Крестовина пластик

Соответствует стандарту Bifma

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота790/920 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья445/475 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасапластик
  • Обивкаткань
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки230 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки7.60 кг

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