Характеристики товара
Описание
Регулировка высоты - газлифт
Эргономичная спинка
Крестовина пластик
Соответствует стандарту Bifma
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота790/920 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья445/475 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасапластик
- Обивкаткань
- Цвет каркасачерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки230 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки7.60 кг