Характеристики товара
Описание
|Подлокотники
|мм
|Деревянные
|Материал обивки
|Экокожа
|Материал набивки
|Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
|Объем упаковки
|0,38 куб. м
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина700 мм
- Высота1025 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Вес13.7 кг
- Материал каркасадерево
- Допустимая нагрузка180 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки950 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0 м3
- Изделия стопируютсяНет