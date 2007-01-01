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Настоящее фото товара Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный
48 оценок
30 380
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Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный

Артикул: CH-026-547
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина625 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1025 мм
  • Высота до сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

ПодлокотникиммДеревянные
Материал обивкиЭкокожа
Материал набивкиВспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Объем упаковки0,38 куб. м

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1025 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Вес13.7 кг
  • Материал каркасадерево
  • Допустимая нагрузка180 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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