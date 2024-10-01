Товар в корзине. Перейти
Кресло Allende - фото 1Кресло Allende - фото 2Кресло Allende - фото 3Кресло Allende - фото 4

Кресло Allende

Артикул: CH-067-552
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло конференц Petra CF черная экокожа
Фотография товара Кресло конференц Petra CF черная экокожа от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Комфорт люкс
Фотография товара Кресло Комфорт люкс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Регулировка высоты - газлифт

Регулировка глубины сиденья

Эргономичная спинка

Крестовина пластик

Соответствует стандарту Bifma

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770/900 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья380/410 мм
  • Высота до сиденья420/550 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки210 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки6.89 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа бежевая

32
Настоящее фото товара Кресло Long TM, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Кресло Long TM, экокожа коричневая

31
В наличии 84 шт.
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, серый велюр

53
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Бордо / слоновая кость кожа / алюминий крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Бордо / слоновая кость кожа / алюминий крестовина , произведённого компанией ChiedoCover
72 790
Оптовая цена

Кресло офисное / Бордо / слоновая кость кожа / алюминий крестовина

50
В наличии 5 шт.
Фотография товара Диван Камино, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Камино, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Диван Камино, 2-х местный

65
Фотография товара Диван Клаб, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клаб, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от121 490
Оптовая цена

Диван Клаб, 2-х местный

75
Фотография товара Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Гарда / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка

50
Фотография товара Диван Симпл 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Симпл 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 790
Оптовая цена

Диван Симпл 2х местный

60
Фотография товара Кресло София с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло София с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Кресло София с подлокотниками

43
Фотография товара Стул Longer cream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Longer cream, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стул Longer cream

45
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела кожаные кресла

Фотография товара Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ

38
Настоящее фото товара Кресло King M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена

Кресло King M, кожа черная

32
В наличии 77 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Кресло Drift Full M, экокожа черная

41
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift Full LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Кресло Drift Full LB M, экокожа черная

44
Настоящее фото товара Кресло Drift Full LB M, ткань коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена

Кресло Drift Full LB M, ткань коричневая

35
Настоящее фото товара Кресло Rio M, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена

Кресло Rio M, серая ткань

46
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, кожа коричневая

46
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Кресло Bond TM, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Кресло Bond TM, экокожа бежевый

42
В наличии 481 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Бонд / (black) сталь + хром / черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Бонд / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Бонд / (black) сталь + хром / черная экокожа

35
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый

7
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Кресло Allende
Кресло Allende
от 5 790
В корзине

С этим товаром покупают