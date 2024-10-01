Характеристики товара
Описание
Регулировка высоты - газлифт
Регулировка глубины сиденья
Эргономичная спинка
Крестовина пластик
Соответствует стандарту Bifma
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота770/900 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья380/410 мм
- Высота до сиденья420/550 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Цвет каркасачерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки210 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки6.89 кг