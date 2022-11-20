Кресло President Wood Экокожа Черный

12 оценок

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Кресло President Wood Кожа Черный

Характеристики товара

Описание

ПодлокотникиммДеревянные с накладками из кожи
Механизм качанияМультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях
КрестовинаМеталлическая с деревянными накладками
Газ патрон4 категории

Материал обивки

Экокожа

Материал набивкиВспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Объем упаковки0,22 куб. м
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Основные характеристики

  • Высота1190/1255 мм
  • Высота до сиденья465/530 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес21,1 кг
  • Допустимая нагрузка180 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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