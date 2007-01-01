Характеристики товара
Описание
|Подлокотники
|мм
|Деревянные с накладками из кожи
|Механизм качания
|Мультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях
|Крестовина
|Металлическая с деревянными накладками
|Газ патрон
|4 категории
Материал обивки
Экокожа
|Материал набивки
|Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
|Объем упаковки
|0,22 куб. м
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина700 мм
- Высота1190/1255 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес21.1 кг
- Допустимая нагрузка180 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки880 мм
- Вес упаковки23 кг
- Объём упаковки0 м3
- Изделия стопируютсяНет