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Настоящее фото товара Кресло Monaco Wood Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Monaco Wood Кожа Черный
47 оценок
64 130
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Monaco Wood Кожа Черный

Артикул: CH-026-548
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1245 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

ПодлокотникиммДеревянные с накладками из кожи
Механизм качанияМультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях
КрестовинаМеталлическая с деревянными накладками
Газ патрон4 категории

Материал обивки

Рабочая поверхность кресла выполнена из натуральной кожи Люкс

Материал набивкиВспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Объем упаковки0,22 куб. м

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1245 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес17.8 кг
  • Допустимая нагрузка180 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки19.80 кг
  • Объём упаковки0 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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