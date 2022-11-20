Характеристики товара
Описание
|Подлокотники
|мм
|Деревянные с накладками из кожи
|Механизм качания
|Мультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях
|Крестовина
|Металлическая с деревянными накладками
|Газ патрон
|4 категории
Материал обивки
Рабочая поверхность кресла выполнена из натуральной кожи Люкс
|Материал набивки
|Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
|Объем упаковки
|0,22 куб. м
Основные характеристики
- Высота1180/1245 мм
- Высота до сиденья460/525 мм
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Вес17,8 кг
- Допустимая нагрузка180 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай