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Кресло Nook - фото 1

Кресло Nook

Артикул: CH-009-302
52 оценки
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Характеристики товара

Описание

Размер (ШхГхВ): 58 х 65 х 95

Кресло KLERMON на алюминиевом каркасе, в комплекте подушка из ВО ткани, на молнии, плетение 7-10 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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