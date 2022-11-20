Товар в корзине. Перейти
Кресло плетеное с подушками Favorita - фото 1Кресло плетеное с подушками Favorita - фото 2Кресло плетеное с подушками Favorita - фото 3Кресло плетеное с подушками Favorita - фото 4

Кресло плетеное с подушками Favorita

Артикул: CH-052-765
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Буфет Инвернесс 153 см
Буфет Инвернесс 153 см
Следующий Журнальный столик Рошель, палисандр
Буфет Инвернесс 153 см

Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из алюминия толщиной 1.8 мм, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения. Цвет покрытия - антрацит (WT0005A).
Спинка кресла выполнена из плетения веревки (роуп). Материал - олефин темно-коричневого (CHD6-13) цвета. Как и другие синтетические материалы, роуп рассчитан на любые погодные условия, и его можно оставлять на улице круглый год.
Наполнитель подушек на спинке и на сиденье: поролон.
В комплект входят подушки для сиденья и спинки толщиной 50 мм из акрила. Цвет - темно-серый (BP006).
Размер подушки - 380х390 мм.

Размер упаковки: 600х600х2200 мм

Объем упаковки: 0.8 м3
Количество в упаковке: 15 шт.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота805 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5,16 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалакрил, алюминий
  • Цветкоричневый, серый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Марсель плетеныйНастоящее фото товара Стул Марсель плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный

96
Подвесное кресло ДвухместноеНастоящее фото товара Подвесное кресло Двухместное, произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена

Подвесное кресло Двухместное

45
Подвесное кресло Урбан, коричневыйНастоящее фото товара Подвесное кресло Урбан, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена

Подвесное кресло Урбан, коричневый

37
Подвесное кресло Урбан, бежевыйНастоящее фото товара Подвесное кресло Урбан, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена

Подвесное кресло Урбан, бежевый

37
Подвесное кресло Суррей, коричневыйНастоящее фото товара Подвесное кресло Суррей, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
31 390
Оптовая цена

Подвесное кресло Суррей, коричневый

48
Кресло садовое Рим, моккаНастоящее фото товара Кресло садовое Рим, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Кресло садовое Рим, мокка

47
Настоящее фото товара Модульная лаунж-зона Глория, произведённого компанией ChiedoCover
348 990
Оптовая цена

Модульная лаунж-зона Глория

142
Софа плетеная Агра, коричневыйНастоящее фото товара Софа плетеная Агра, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
18 490
Оптовая цена

Софа плетеная Агра, коричневый

48
New
Кресло пластиковое Net Relax, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Relax, антрацит

8
В наличии 21 шт.
NewРаспродажа
Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 29010
10 290 ₽Оптовая цена

Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит

14
В наличии 55 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, латте, произведённого компанией ChiedoCover
67 790
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, латте

44
В наличии 100 шт.
Кресло садовое Лугано, слоновая кость, с подушкойНастоящее фото товара Кресло садовое Лугано, слоновая кость, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Кресло садовое Лугано, слоновая кость, с подушкой

50
Кресло садовое Аруба, под кожуНастоящее фото товара Кресло садовое Аруба, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло садовое Аруба, под кожу

53
Кресло садовое Борнео, слоновая костьНастоящее фото товара Кресло садовое Борнео, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло садовое Борнео, слоновая кость

51
Комплект Бетул, бежевыйНастоящее фото товара Комплект Бетул, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
61 490
Оптовая цена

Комплект Бетул, бежевый

55
Настоящее фото товара Комплект Кумили, серый, произведённого компанией ChiedoCover
176 590
Оптовая цена

Комплект Кумили, серый

45
Настоящее фото товара Комплект Диранг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
87 090
Оптовая цена

Комплект Диранг, коричневый

59

Другие товары из раздела плетеные кресла

Настоящее фото товара Кресло Altet, произведённого компанией ChiedoCover
от71 990
Оптовая цена

Кресло Altet

34
Кресло Nuru из массива тика и кожиНастоящее фото товара Кресло Nuru из массива тика и кожи, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
Оптовая цена

Кресло Nuru из массива тика и кожи

46
Кресло Kartell из ротангаНастоящее фото товара Кресло Kartell из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Кресло Kartell из ротанга

38
Кресло Фуджи, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Фуджи, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Кресло Фуджи, плетеное

37
Кресло Лаунж BOX, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Лаунж BOX, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена

Кресло Лаунж BOX, плетеное

39
Настоящее фото товара Кресло Верона, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от37 490
Оптовая цена

Кресло Верона, плетеное

41
New
Кресло пластиковое Net, горчичныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Net, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net, горчичный

14
В наличии 14 шт.
New
Кресло пластиковое Net Relax, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Relax, белый

5
В наличии 16 шт.
New
Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, бежевыйНастоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, бежевый

5
В наличии 10 шт.
New
Кресло плетеное с подушками Torino, черныйНастоящее фото товара Кресло плетеное с подушками Torino, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло плетеное с подушками Torino, черный

10
В наличии 233 шт.

Товар в корзине

Кресло плетеное с подушками Favorita
Кресло плетеное с подушками Favorita
от 22 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, латте, произведённого компанией ChiedoCover
67 790
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, латте

44
В наличии 100 шт.
Кресло садовое Лугано, слоновая кость, с подушкойНастоящее фото товара Кресло садовое Лугано, слоновая кость, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Кресло садовое Лугано, слоновая кость, с подушкой

50
Кресло садовое Аруба, под кожуНастоящее фото товара Кресло садовое Аруба, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло садовое Аруба, под кожу

53
Кресло садовое Борнео, слоновая костьНастоящее фото товара Кресло садовое Борнео, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло садовое Борнео, слоновая кость

51