Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из алюминия толщиной 1.8 мм, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения. Цвет покрытия - антрацит (WT0005A).
Спинка кресла выполнена из плетения веревки (роуп). Материал - олефин темно-коричневого (CHD6-13) цвета. Как и другие синтетические материалы, роуп рассчитан на любые погодные условия, и его можно оставлять на улице круглый год.
Наполнитель подушек на спинке и на сиденье: поролон.
В комплект входят подушки для сиденья и спинки толщиной 50 мм из акрила. Цвет - темно-серый (BP006).
Размер подушки - 380х390 мм.
Размер упаковки: 600х600х2200 мм
Объем упаковки: 0.8 м3
Количество в упаковке: 15 шт.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Высота805 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес5,16 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалакрил, алюминий
- Цветкоричневый, серый, черный
- Страна изготовленияКитай