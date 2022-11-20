Фотография Диван 3-й местный Сиена от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван 3-й местный Сиена

4.5
Оптовая цена
73 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван 3-й местный Сиена
Диван 3-й местный Сиена
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Диван 3-й местный Сиена

4.5
73990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Глубина850 мм
  • Ширина2100 мм
  • Высота до сиденья350/450 мм
  • Вес20 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг

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