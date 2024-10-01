Характеристики товара
Описание
Полукресло HUGO изготовлено из массива бука. Имеет удобную спинку и сиденье из мягкого и прочного джутового каната. Ручное плетение из натурального джутового каната обеспечивает непревзойденный комфорт и долговечность данной модели, что делает ее идеальной для расслабления и отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Высота780 мм
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Материал каркасабук
- Цветбежевый
- Цвет ножекв цвет стула