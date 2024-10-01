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Полукресло HUGO, бук натуральный

Артикул: CH-063-382
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полукресло HUGO изготовлено из массива бука. Имеет удобную спинку и сиденье из мягкого и прочного джутового каната. Ручное плетение из натурального джутового каната обеспечивает непревзойденный комфорт и долговечность данной модели, что делает ее идеальной для расслабления и отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота780 мм
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый
  • Цвет ножекв цвет стула

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