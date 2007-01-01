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Стол Prism - фото 1

Стол Prism

Артикул: CH-009-328
37 оценок
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Характеристики товара

Описание

D80 х H76

каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм, разборный (основание цельное)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • ФормаКруглая

Варианты размеров

Размеры Стоимость (руб)
D100 х 76 см 20990
D90 х 76 см 19490
D80 х 76 см 18690
D70 х 76 см 16890
D60 х 76 см16190

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