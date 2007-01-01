Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Citadel, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Citadel, черный
Кресло офисное Citadel, черный - фото 1Кресло офисное Citadel, черный - фото 2Кресло офисное Citadel, черный - фото 3Кресло офисное Citadel, черный - фото 4Кресло офисное Citadel, черный - фото 5Кресло офисное Citadel, черный - фото 6Кресло офисное Citadel, черный - фото 7Кресло офисное Citadel, черный - фото 8Кресло офисное Citadel, черный - фото 9Кресло офисное Citadel, черный - фото 10Кресло офисное Citadel, черный - фото 11Кресло офисное Citadel, черный - фото 12Кресло офисное Citadel, черный - фото 13Кресло офисное Citadel, черный - фото 14
Кресло офисное Citadel, черный

Артикул: CH-083-876
Основные характеристики
  • Ширина715 мм
  • Высота1180/1270 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья585 мм
Характеристики товара

Описание

Удобное, солидное кресло с обивкой из высококачественной мебельной ткани и плотной набивкой.

Обивка устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.
Усиленный каркас из уплотненной фанеры и высокопрочный газлифт 4 класса позволяют креслу выдерживать нагрузку до 180 кг.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Плотная набивка, усиленные пластиковые подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья505/595 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21.22 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

