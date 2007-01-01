Характеристики товара
Описание
Стул BLOK создан с акцентом на долговечность и комфорт. Сиденье выполнено из высококачественной экокожи, устойчивой к повреждениям и простое в уходе. Каркас сиденья плавно переходит в аккуратную и элегантную спинку из прочного пластика, обеспечивая эргономичную поддержку. Современный серый цвет стула делает его универсальным решением для любого интерьера. Изящные формы и минималистичный стиль прекрасно дополняют рабочую или домашнюю обстановку, добавляя ей утончённости. Стул оснащён надёжной металлической крестовиной и манёвренными колесиками, что обеспечивает лёгкость перемещения. Эргономичный дизайн сиденья поддерживает комфорт даже при длительном использовании, делая его идеальным выбором для работы за письменным столом. Серый офисный стул BLOK станет стильным и функциональным дополнением для офиса, домашнего кабинета или студии. Надёжные материалы и продуманный дизайн делают его отличным выбором для современного интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина540 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья430/530 мм
- Вес4.85 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.20 кг
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет