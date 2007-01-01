Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул BLOK SN пластиковый бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул BLOK SN пластиковый бежевый
13 оценок
3 990
Стул BLOK SN пластиковый бежевый - фото 1Стул BLOK SN пластиковый бежевый - фото 2Стул BLOK SN пластиковый бежевый - фото 3Стул BLOK SN пластиковый бежевый - фото 4Стул BLOK SN пластиковый бежевый - фото 5Стул BLOK SN пластиковый бежевый - фото 6Стул BLOK SN пластиковый бежевый - фото 7

Стул BLOK SN пластиковый бежевый

Артикул: CH-080-440
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Стул BLOK создан с акцентом на долговечность и комфорт. Сиденье выполнено из высококачественной экокожи, устойчивой к повреждениям и простое в уходе. Каркас сиденья плавно переходит в аккуратную и элегантную спинку из прочного пластика, обеспечивая эргономичную поддержку. Современный серый цвет стула делает его универсальным решением для любого интерьера. Изящные формы и минималистичный стиль прекрасно дополняют рабочую или домашнюю обстановку, добавляя ей утончённости. Стул оснащён надёжной металлической крестовиной и манёвренными колесиками, что обеспечивает лёгкость перемещения. Эргономичный дизайн сиденья поддерживает комфорт даже при длительном использовании, делая его идеальным выбором для работы за письменным столом. Серый офисный стул BLOK станет стильным и функциональным дополнением для офиса, домашнего кабинета или студии. Надёжные материалы и продуманный дизайн делают его отличным выбором для современного интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Вес4.85 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.20 кг
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

