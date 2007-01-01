Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Nova — это продуманное до мелочей эргономичное решение для длительной работы в офисе или дома. Современный дизайн с высокой сетчатой спинкой и регулируемым подголовником обеспечивает максимальный комфорт и вентиляцию в течение всего дня. Мягкое сиденье обито износостойкой тканью и наполнено пеной Memory foam, которая адаптируется под форму тела, обеспечивая удобную посадку и снижая нагрузку на спину. Регулируемые 3D подлокотники позволяют настроить их под индивидуальные предпочтения. Крестовина из нейлона в чёрном цвете делает конструкцию устойчивой и долговечной. Функция отрицательного угла сиденья и спинки 9 °. Механизм качания мультиблок со слайдером обеспечивает настройку глубины сиденья, регулировку угла наклона и фиксацию кресла в нескольких положениях. Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина580 мм
- Высота1170/1390 мм
- Ширина сиденья670 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес21 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет