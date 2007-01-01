Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Nova, черный
Стул Nova, черный
27 290
Стул Nova, черный

Артикул: CH-080-020
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1170/1390 мм
  • Ширина сиденья670 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Nova — это продуманное до мелочей эргономичное решение для длительной работы в офисе или дома. Современный дизайн с высокой сетчатой спинкой и регулируемым подголовником обеспечивает максимальный комфорт и вентиляцию в течение всего дня. Мягкое сиденье обито износостойкой тканью и наполнено пеной Memory foam, которая адаптируется под форму тела, обеспечивая удобную посадку и снижая нагрузку на спину. Регулируемые 3D подлокотники позволяют настроить их под индивидуальные предпочтения. Крестовина из нейлона в чёрном цвете делает конструкцию устойчивой и долговечной. Функция отрицательного угла сиденья и спинки 9 °. Механизм качания мультиблок со слайдером обеспечивает настройку глубины сиденья, регулировку угла наклона и фиксацию кресла в нескольких положениях. Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1170/1390 мм
  • Ширина сиденья670 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

