Стул Rhythm, серый
Стул Rhythm, серый
13 оценок
2 590
Стул Rhythm, серый - фото 1

Стул Rhythm, серый

Артикул: CH-080-335
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сидение. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки2440 мм
  • Объём упаковки2.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

