Настоящее фото товара Кресло Fief, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Fief, коричневый
10 оценок
23 390
NEW

Кресло Fief, коричневый

Артикул: CH-083-710
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1135/1210 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло – уникальное решение для вашего интерьера. Неповторимый, по-настоящему смелый и современный дизайн кресла для руководителя дополняют удобство персональных настроек и качественные материалы.

Обивка кресла сделана из качественной искусственной замши. Этот материал долговечный и эстетичный, устойчивый к воздействию влаги и агрессивных УФ-лучей, имеет высокую плотность и устойчив к загрязнениям.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение.
Кресло способно воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1135/1210 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья455/530 мм
  • Материалсталь
  • Цветкоричневый
  • Обивкаискусственная замша

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Кресло Fief, коричневый
Кресло Fief, коричневый
23 390
