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Кресло офисное Геба

Артикул: CH-051-424
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань серии 10, Экокожа ARIESЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота910/1055 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490/610 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань серии 10, Экокожа ARIES
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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