Характеристики товара
Описание
Подлокотники пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань серии 10, Экокожа ARIES
|Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина640 мм
- Высота910/1055 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья490/610 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань серии 10, Экокожа ARIES
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия