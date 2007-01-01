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Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге
49 оценок
6 79057
15 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге - фото 1Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге - фото 2Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге - фото 3Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге - фото 4Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге - фото 5Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге - фото 6Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге - фото 7Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге - фото 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге производства ChiedoCover
+5Реальное изображение товара 7 Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге

Артикул: CH-026-453
49 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Дольче с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает этот стул отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкий в обслуживании и практичный, он станет надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:

1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество


В характеристике упаковки изделие полностью в разборе в коробке.


Характеристики упаковки в сборе:
Габариты упаковки:
Количество изделий в упаковке: 1 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 7 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый, серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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