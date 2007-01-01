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Настоящее фото товара Кресло Торо Лофт, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Торо Лофт, зеленый
48 оценок
68 79037
108 550 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Торо Лофт, зеленый - фото 1Кресло Торо Лофт, зеленый - фото 2Кресло Торо Лофт, зеленый - фото 3Кресло Торо Лофт, зеленый - фото 4Кресло Торо Лофт, зеленый - фото 5
Распродажа

Кресло Торо Лофт, зеленый

Артикул: CH-031-236
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина895 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный дизайн с легкими нотками футуристичности и поражающая воображение эргономика, которая позволит вам по-настоящему расслабиться в любой ситуации, все это – кресло Торо: смелое, яркое решение для дома и офиса, способное преобразить даже самый простой и сдержанный интерьер, превратив его в современное пространство «с изюминкой».

Высокая изогнутая спинка и приподнятое вверх сиденье словно приглашают вас присесть и самостоятельно оценить непревзойденный комфорт кресла Торо.

Чаша кресла обита прессованной кожей и установлена на устойчивой «четырехпалой ножке».

Подарите себе незабываемое ощущение легкости и релаксации, как будто законы гравитации над вами больше не властны, вместе с креслом Торо!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина895 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасапластик, металл
  • Допустимая нагрузка250
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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