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Кресло Toro Loft, зеленый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Ширина895 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка250
  • Цветзеленый

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