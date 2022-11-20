Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота895 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Ширина895 мм
- Глубина1050 мм
- Материал каркасапластик, металл
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка250
- Цветзеленый
Кресло Toro Loft, капучино, натуральная кожа
Кресло Toro Loft, коричневый, натуральная кожа
Кресло Toro Loft, оранжевый, натуральная кожа
Кресло Toro Loft, черный, натуральная кожа
Оттоманка Barcelona, коричневый
Оттоманка Barcelona, черный
Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый
Стул Абвиль, белый
Стул Абвиль, коричневый
Стул Абвиль, черный