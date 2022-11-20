Характеристики товара
Описание
Современная модель, выполненная в строгом стиле. Мы предлагаем её использовать в различных зонах отдыха и ожидания, переговорных комнатах и кабинетах.
Основные характеристики
- Высота690 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина880 мм
Современная модель, выполненная в строгом стиле. Мы предлагаем её использовать в различных зонах отдыха и ожидания, переговорных комнатах и кабинетах.
|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло с подлокотниками, опора 130 мм
|1100х880х690
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло с подлокотниками, опора 100 мм
|1100х880х660
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло с подлокотниками, опора 80 мм
|1100х880х640
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками (опора 130 мм)
|1800х880х690
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками (опора 100 мм)
|1800х880х660
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками (опора 80 мм)
|1800х880х640
|Стоимость уточнить у менеджера
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