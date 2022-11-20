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Диван Рольф 2х местный - фото 1Диван Рольф 2х местный - фото 2

Диван Рольф 2х местный

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная модель, выполненная в строгом стиле. Мы предлагаем её использовать в различных зонах отдыха и ожидания, переговорных комнатах и кабинетах.

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина880 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками, опора 130 мм
 1100х880х690 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло с подлокотниками, опора 100 мм 1100х880х660 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло с подлокотниками, опора 80 мм 1100х880х640 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками (опора 130 мм)
 1800х880х690 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками (опора 100 мм) 1800х880х660 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками (опора 80 мм) 1800х880х640 Стоимость уточнить у менеджера

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