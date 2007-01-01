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Кресло поворотное Giros, светло-серый, велюр

Артикул: CH-075-884
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Поворотный стул изготовлен из велюра и металла. Внутренняя сторона сидения и спинки декорированны квадратом, что препятствует истиранию. Современный дизайн подойдет практически под любое помещение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло поворотное Giros, светло-серый, велюр
Кресло поворотное Giros, светло-серый, велюр
12 890
В корзине

С этим товаром покупают