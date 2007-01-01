Характеристики товара
Описание
Поворотный стул изготовлен из велюра и металла. Внутренняя сторона сидения и спинки декорированны квадратом, что препятствует истиранию. Современный дизайн подойдет практически под любое помещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина580 мм
- Высота840 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет