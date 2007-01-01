Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Tesla, черный
Стул Tesla, черный
15 оценок
40 190
Стул Tesla, черный - фото 1Стул Tesla, черный - фото 2Стул Tesla, черный - фото 3Стул Tesla, черный - фото 4Стул Tesla, черный - фото 5

Стул Tesla, черный

Артикул: CH-080-043
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина655 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1185/1290 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло Tesla — это современное офисное решение премиум-класса, созданное для максимального комфорта и эргономики. Сиденье кресла выполнено из качественной ткани с формованной пеной, а спинка и подголовник — из высокопрочной сетки. Регулируемые подлокотники 4D современной эргономичной формы оснащены мягкими накладками для дополнительного комфорта. Механизм мультиблок с функцией перманент-контакта и сиденьем-слайдером позволяет настроить кресло под индивидуальные потребности, тогда как регулируемая поясничная опора помогает поддерживать правильное положение позвоночника. Нейлоновая база и бесшумные нейлоновые ролики делают кресло лёгким в использовании и устойчивым к нагрузкам. Кресло также оснащено газлифтом 3 класса КГС. Максимальная нагрузка — 135 кг. Гарантия производителя — 2 года. Это кресло идеально впишется в интерьер современного офиса, обеспечивая стиль и заботу о здоровье сотрудников.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1185/1290 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья365/455 мм
  • Вес20.5 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

