Товар в корзине. Перейти
Кресло Барбара Модерн 2ХС - фото 1

Кресло Барбара Модерн 2ХС

Артикул: CH-068-296
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло лаунж Kate, серый
Фотография товара Кресло лаунж Kate, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки15 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Kano 1 light blue, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 light blue, black, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Kano 1 light blue, black

50
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Клаб, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клаб, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от121 490
Оптовая цена

Диван Клаб, 2-х местный

75
Фотография товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый

54
В наличии 31 шт.
Фотография товара Диван Квадро, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квадро, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена

Диван Квадро, 2-х местный

79
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Rene от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Rene, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99026
23 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Rene

44
В наличии 88 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Диван Bellis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Диван Bellis

97
Фотография товара Стул полубарный БРЕНД, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный БРЕНД, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул полубарный БРЕНД, коричневый

47
Фотография товара Диван Gawaii от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Gawaii, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590

Диван Gawaii

59
Фотография товара Orion CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Orion CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Orion CF Экокожа Черный

91
Фотография товара Диван Бора, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бора, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Бора, 2-х местный

46

Другие товары из раздела офисные кресла

New
Фотография товара Кресло Net RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Net RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло Net RCH, черный

13
New
Фотография товара Кресло с пюпитром Click RCH 462TE, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло с пюпитром Click RCH 462TE, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Кресло с пюпитром Click RCH 462TE, черный

6
New
Фотография товара Кресло Seat RCH M2001, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Seat RCH M2001, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Кресло Seat RCH M2001, черный, серый

13
New
Фотография товара Кресло Atom RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Atom RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло Atom RCH, черный

7
New
Фотография товара Кресло Aura от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aura, произведённого компанией ChiedoCover
71 590
Оптовая цена

Кресло Aura

11
New
Фотография товара Кресло офисное M18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное M18, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена

Кресло офисное M18

11
New
Настоящее фото товара Кресло Премьер 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Кресло Премьер 1Д

10
New
Настоящее фото товара Кресло Астро 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Кресло Астро 2ХС

8
New
Настоящее фото товара Кресло Орион 1X, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Кресло Орион 1X

7
New
Настоящее фото товара Барбара NEW 2XC, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Барбара NEW 2XC

11

Товар в корзине

Кресло Барбара Модерн 2ХС
Кресло Барбара Модерн 2ХС
14 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Kano 1 light blue, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 light blue, black, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Kano 1 light blue, black

50
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Клаб, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клаб, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от121 490
Оптовая цена

Диван Клаб, 2-х местный

75
Фотография товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый

54
В наличии 31 шт.
Фотография товара Диван Квадро, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квадро, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена

Диван Квадро, 2-х местный

79