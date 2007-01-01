Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Kineo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Kineo, черный
13 оценок
18 990
Кресло офисное TopChairs Kineo, черный - фото 1Кресло офисное TopChairs Kineo, черный - фото 2Кресло офисное TopChairs Kineo, черный - фото 3Кресло офисное TopChairs Kineo, черный - фото 4Кресло офисное TopChairs Kineo, черный - фото 5Кресло офисное TopChairs Kineo, черный - фото 6Кресло офисное TopChairs Kineo, черный - фото 7Кресло офисное TopChairs Kineo, черный - фото 8

Кресло офисное TopChairs Kineo, черный

Артикул: CH-084-068
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1115 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Эргономика и комфорт

Офисное кресло TopChairs Kineo разработано для комфортной работы, учебы и длительного пребывания за рабочим столом. Эргономичная форма спинки и сиденья обеспечивает правильную поддержку спины и помогает снизить нагрузку на позвоночник. Конструкция кресла способствует удобной посадке и поддерживает комфорт в течение всего дня.
Преимущества материалов
Обивка выполнена из сочетания нейлона и ткани — практичных и износостойких материалов. Ткань приятна на ощупь, хорошо сохраняет форму и обеспечивает комфорт при длительном использовании, а нейлон отличается прочностью и устойчивостью к истиранию. Материалы просты в уходе и подходят для ежедневной эксплуатации.
Надежная и устойчивая конструкция
Металлическая крестовина с хромированным покрытием придает креслу высокую прочность, устойчивость и современный внешний вид. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку до 130 кг, что делает модель надежным решением для интенсивного использования. Нейлоновые ролики обеспечивают плавное и бесшумное передвижение, не повреждая напольное покрытие.
Функциональные особенности
Кресло оснащено удобными подлокотниками, которые снижают нагрузку на руки и плечи во время работы. Регулировка высоты сиденья позволяет легко адаптировать кресло под рост пользователя, обеспечивая индивидуальный комфорт и правильное положение за рабочим столом.
Стиль и универсальность
Черная обивка в сочетании с хромированными ножками и каркасом придает креслу TopChairs Kineo строгий и современный вид. Модель гармонично вписывается в интерьер домашнего кабинета, офиса или учебного пространства, сочетая в себе эргономику, надежность и элегантный дизайн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1115 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья435/520 мм
  • Вес14 кг
  • Материалхромированный металл , нейлон
  • Материал сиденьяткань
  • Допустимая нагрузка130
  • Цветчерный, хромированный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки15.50 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

