Характеристики товара
Описание
Эргономика и комфорт
Офисное кресло TopChairs Kineo разработано для комфортной работы, учебы и длительного пребывания за рабочим столом. Эргономичная форма спинки и сиденья обеспечивает правильную поддержку спины и помогает снизить нагрузку на позвоночник. Конструкция кресла способствует удобной посадке и поддерживает комфорт в течение всего дня.
Преимущества материалов
Обивка выполнена из сочетания нейлона и ткани — практичных и износостойких материалов. Ткань приятна на ощупь, хорошо сохраняет форму и обеспечивает комфорт при длительном использовании, а нейлон отличается прочностью и устойчивостью к истиранию. Материалы просты в уходе и подходят для ежедневной эксплуатации.
Надежная и устойчивая конструкция
Металлическая крестовина с хромированным покрытием придает креслу высокую прочность, устойчивость и современный внешний вид. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку до 130 кг, что делает модель надежным решением для интенсивного использования. Нейлоновые ролики обеспечивают плавное и бесшумное передвижение, не повреждая напольное покрытие.
Функциональные особенности
Кресло оснащено удобными подлокотниками, которые снижают нагрузку на руки и плечи во время работы. Регулировка высоты сиденья позволяет легко адаптировать кресло под рост пользователя, обеспечивая индивидуальный комфорт и правильное положение за рабочим столом.
Стиль и универсальность
Черная обивка в сочетании с хромированными ножками и каркасом придает креслу TopChairs Kineo строгий и современный вид. Модель гармонично вписывается в интерьер домашнего кабинета, офиса или учебного пространства, сочетая в себе эргономику, надежность и элегантный дизайн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина680 мм
- Высота1115 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья435/520 мм
- Вес14 кг
- Материалхромированный металл , нейлон
- Материал сиденьяткань
- Допустимая нагрузка130
- Цветчерный, хромированный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки15.50 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Габариты упаковки для логистики670
- Изделия стопируютсяНет