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Настоящее фото товара Кресло Long TM, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Long TM, экокожа коричневая
31 оценка
20 930
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Кресло Long TM, экокожа коричневая - фото 1

Кресло Long TM, экокожа коричневая

Артикул: CH-020-854
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1140/1220 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Механизм: Топган Мульти
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 18,8 кг
Объем: 0,17м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1140/1220 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес17 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки18.80 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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