Кресло спортивное TopChairs Commander черно-серый
Кресло спортивное TopChairs Commander черно-серый
6 оценок
10 490
Кресло спортивное TopChairs Commander черно-серый

Артикул: CH-080-622
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло спортивное TopChairs Commander черно-серое — комфорт и стиль для вашего пространства. Кресло TopChairs Commander сочетает спортивный дизайн и высокую функциональность, идеально подходя для долгих игровых и рабочих сессий. Эргономичные элементы и качественные материалы обеспечивают удобство и поддержку. Обивка из мягкой и прочной экокожи приятна на ощупь, долговечна и проста в уходе. Две ортопедические подушки поддерживают шею и поясницу, помогая сохранять осанку и снижая нагрузку на спину. Подлокотники дают опору для рук, снижая напряжение в плечах. Кресло регулируется по высоте и углу наклона спинки (до 135°), что позволяет настроить оптимальное положение. Газлифт 3 класса выдерживает до 120 кг, гарантируя надёжность. Прочное пластиковое основание и колесики из ПУ нейлона обеспечивают устойчивость и плавное передвижение без повреждения пола. Современный стиль и эргономика. Черно-серое кресло TopChairs Commander не только функционально, но и добавляет стильный акцент, делая его идеальным для рабочего или игрового пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья400/480 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

