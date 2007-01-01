Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя TopChairs President NEW — максимальный комфорт в каждой детали
Эргономика и солидностьКресло President NEW создано для тех, кто ценит комфорт, надежность и статусный внешний вид. Его высокая спинка с анатомической формой и мягкий подголовник поддерживают позвоночник на протяжении всего рабочего дня. Увеличенное сиденье обеспечивает простор и свободу движений даже при длительной работе за столом.
Надежные материалы Обивка выполнена из качественной экокожи — приятной на ощупь, износостойкой и простой в уходе. Внутри — упругий поролон, который сохраняет форму и обеспечивает мягкость посадки. Крестовина изготовлена из хромированного металла — прочного и устойчивого к нагрузкам до 120 кг.
Функциональность Механизм качания "пиастра" позволяет легко регулировать высоту сиденья (50–60 см), а также дает возможность расслабиться в перерывах. Газлифт 2 класса обеспечивает плавный подъем и опускание. Полиуретановые ролики подходят как для твёрдых покрытий, так и для коврового настила, не оставляя следов.
Стиль и универсальность Лаконичный дизайн и черная обивка делают кресло универсальным решением как для офиса, так и для домашнего кабинета. Оно гармонично впишется в любое интерьерное решение, подчеркнув ваш вкус и статус.
Назначение Подходит для использования в рабочих и домашних пространствах: офис, учеба, домашний кабинет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина650 мм
- Высота1230 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья500/600 мм
- Вес15.75 кг
- Материалполиуретан, хромированный металл
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки17.60 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет