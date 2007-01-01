Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло руководителя TopChairs President NEW, черное
Кресло руководителя TopChairs President NEW, черное
13 590
Кресло руководителя TopChairs President NEW, черное - фото 1Кресло руководителя TopChairs President NEW, черное - фото 2Кресло руководителя TopChairs President NEW, черное - фото 3Кресло руководителя TopChairs President NEW, черное - фото 4Кресло руководителя TopChairs President NEW, черное - фото 5

Кресло руководителя TopChairs President NEW, черное

Артикул: CH-084-087
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1230 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя TopChairs President NEW — максимальный комфорт в каждой детали

Эргономика и солидностьКресло President NEW создано для тех, кто ценит комфорт, надежность и статусный внешний вид. Его высокая спинка с анатомической формой и мягкий подголовник поддерживают позвоночник на протяжении всего рабочего дня. Увеличенное сиденье обеспечивает простор и свободу движений даже при длительной работе за столом.
Надежные материалы Обивка выполнена из качественной экокожи — приятной на ощупь, износостойкой и простой в уходе. Внутри — упругий поролон, который сохраняет форму и обеспечивает мягкость посадки. Крестовина изготовлена из хромированного металла — прочного и устойчивого к нагрузкам до 120 кг.
Функциональность Механизм качания "пиастра" позволяет легко регулировать высоту сиденья (50–60 см), а также дает возможность расслабиться в перерывах. Газлифт 2 класса обеспечивает плавный подъем и опускание. Полиуретановые ролики подходят как для твёрдых покрытий, так и для коврового настила, не оставляя следов.
Стиль и универсальность Лаконичный дизайн и черная обивка делают кресло универсальным решением как для офиса, так и для домашнего кабинета. Оно гармонично впишется в любое интерьерное решение, подчеркнув ваш вкус и статус.
Назначение Подходит для использования в рабочих и домашних пространствах: офис, учеба, домашний кабинет.

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1230 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья500/600 мм
  • Вес15.75 кг
  • Материалполиуретан, хромированный металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки17.60 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

