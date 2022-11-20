Характеристики товара
Описание
Прекрасная классическая модель серии Честертон, которая является ярким представителем высокого английского стиля. Она олицетворяет собой апофеоз комфорта, уюта и надежности. Модель имеет огромный спектр модульных элементов, что позволит обставить любые помещения по вашим размерам. Мы рекомендуем её для оформления интерьера холловых зон отелей и гостиниц, кабинетов руководителя, переговорных комнат и домашних кабинетов.Диваны дополнительно могут комплектоваться механизмом трансформации "французская раскладушка".
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина1300 мм
- Глубина730 мм