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Диван Честер 2х местный

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Характеристики товара

Описание

Прекрасная классическая модель серии Честертон, которая является ярким представителем высокого английского стиля. Она олицетворяет собой апофеоз комфорта, уюта и надежности. Модель имеет огромный спектр модульных элементов, что позволит обставить любые помещения по вашим размерам. Мы рекомендуем её для оформления интерьера холловых зон отелей и гостиниц, кабинетов руководителя, переговорных комнат и домашних кабинетов.Диваны дополнительно могут комплектоваться механизмом трансформации "французская раскладушка".

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина730 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло 740х730х790 Стоимость уточнить у менеджера
2х местный диван1300х730х790 Стоимость уточнить у менеджера
3х местный диван1900х730х790 Стоимость уточнить у менеджера

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