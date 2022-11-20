|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло с подлокотниками
|700х580х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|2х местный диван с подлокотниками
|1210х580х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|3х местный диван с подлокотниками
|1730х580х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|4х местный диван
|2240х580х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкета однометсная
|600х480х480
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка двухместная
|1020х480х480
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка трехместная
|1550х480х480
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка одноместная со спинкой
|600х480х480/830
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка двухместная со спинкой
|1020х480х480/830
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка трехместная со спинкой
|1550х480х480/830
|Стоимость уточнить у менеджера