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Диван Осло 2х местный

15 оценок
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Диван Vintage, велюр изумруд

Характеристики товара

Описание

Современный стиль и компактные размеры данной модели являются оптимальным решением для оснащения небольшой зоны отдыха и ожидания, холла, а также зон домашнего интерьера, будь то кухня или прихожая. Подлокотники имеют две степени крепления.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина1210 мм
  • Глубина580 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками 700х580х880 Стоимость уточнить у менеджера
2х местный диван с подлокотниками
 1210х580х880 Стоимость уточнить у менеджера
3х местный диван с подлокотниками 1730х580х880 Стоимость уточнить у менеджера
4х местный диван 2240х580х880 Стоимость уточнить у менеджера
Банкета однометсная 600х480х480 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка двухместная
 1020х480х480 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка трехместная 1550х480х480 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка одноместная со спинкой 600х480х480/830 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка двухместная со спинкой 1020х480х480/830 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка трехместная со спинкой 1550х480х480/830 Стоимость уточнить у менеджера

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