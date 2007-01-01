Характеристики товара
Описание
Стул Майло — гармоничное сочетание стиля и практичности для вашего дома. Сдержанный современный дизайн легко впишется в любой интерьер, добавляя ощущение уюта и комфорта. Прочный стальной каркас гарантирует долговечность, а обивка из рогожки не только приятна на ощупь, но и устойчива к износу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина490 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес5.4 кг
- Материал сиденьярогожка
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Вес упаковки23.40 кг
- Габариты упаковки для логистики78*68*20