Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Перфорейд, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Перфорейд, бордовый
10 оценок
51 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Перфорейд, бордовый - фото 1Кресло Перфорейд, бордовый - фото 2Кресло Перфорейд, бордовый - фото 3Кресло Перфорейд, бордовый - фото 4Кресло Перфорейд, бордовый - фото 5

Кресло Перфорейд, бордовый

Артикул: CH-088-535
10 оценок
Основные характеристики
  • Материалдуб, металл, шпон
  • Цветбордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба Эконом
Фотография товара Кресло Самба Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалдуб, металл, шпон
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Egg Pod Ball от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg Pod Ball, произведённого компанией ChiedoCover
85 390
Оптовая цена

Кресло Egg Pod Ball

48
Фотография товара Кресло для отдыха Halmar Belton, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Halmar Belton, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
30 890
Оптовая цена

Кресло для отдыха Halmar Belton, желтый

42
В наличии 6 шт.В пути 603 шт.
Фотография товара Кресло для отдыха Halmar Belton, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Halmar Belton, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
30 890
Оптовая цена

Кресло для отдыха Halmar Belton, зеленый

47
В пути 692 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр Velutto 45, лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр Velutto 45, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр Velutto 45, лак

44
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Зеленый

12
В наличии 5 шт.
Хит
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый

7
В наличии 101 шт.
Фотография товара Кресло Glam от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Glam, произведённого компанией ChiedoCover
от63 450
Оптовая цена

Кресло Glam

12
Фотография товара Кресло College H-966L-2/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-2/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло College H-966L-2/Beige

8
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло Клеон, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр розовый

11
Распродажа
Фотография товара Кресло Олби Страйпс светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Страйпс светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 69017
13 990 ₽

Кресло Олби Страйпс светло-серый

8
В наличии 70 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Обеденный стул Ирма от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Ирма, произведённого компанией ChiedoCover
48 890

Обеденный стул Ирма

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus, желтый

13
В наличии 99 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой, произведённого компанией ChiedoCover
8 9903
9 200 ₽

Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой

26
В наличии 11 шт.В пути 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа

46
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул барный Grace Grey Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Grey Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 430
Оптовая цена

Стул барный Grace Grey Ткань Серый

6
В наличии 29 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, голубой, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, голубой, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, голубой, ножки черные

82
Фотография товара Стул компьютерный Лия, аквамариновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лия, аквамариновый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Стул компьютерный Лия, аквамариновый

6
Фотография товара Стул Биг бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Биг бордо, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Биг бордо

41
Распродажа
Фотография товара Стул Ральф, букле, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ральф, букле, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 2903
16 790 ₽

Стул Ральф, букле, светло-коричневый

26
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 10, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 10

10

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Лауро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лауро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Кресло Лауро

35
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный

7
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Grey

9
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Кресло посетителя AL752V, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло посетителя AL752V, экокожа

13
Распродажа
Фотография товара Кресло Линио, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Линио, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
15 4904
15 990 ₽

Кресло Линио, темно-зеленый

26
В пути 60 шт.
Настоящее фото товара Кресло Quantum, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Кресло Quantum, оливковый, черный

15
В пути 98 шт.
Фотография товара Кресло Сатори, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сатори, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло Сатори, темно-серый

14
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, фиолетовый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, фиолетовый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, фиолетовый, белый, велюр

14
Фотография товара Кресло Сета, пятилучие, темно-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пятилучие, темно-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло Сета, пятилучие, темно-серый, черный, велюр

8
Новинка
Фотография товара Кресло Прест О, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Прест О, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Кресло Прест О, синий

11
В наличии 35 шт.

Товар в корзине

Кресло Перфорейд, бордовый
Кресло Перфорейд, бордовый
51 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Обеденный стул Ирма от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Ирма, произведённого компанией ChiedoCover
48 890

Обеденный стул Ирма

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus, желтый

13
В наличии 99 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой, произведённого компанией ChiedoCover
8 9903
9 200 ₽

Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой

26
В наличии 11 шт.В пути 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа

46
В наличии 6 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности