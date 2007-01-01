Характеристики товара
Описание
Кресло Прит – это современная классика, которая безошибочно считывается в любом интерьере и моментально задаёт атмосферу уюта и статуса.
Обтекаемый корпус с мягко изогнутыми линиями образует единое целое: подлокотники плавно переходят в спинку, создавая ощущение защищённого, камерного пространства. Компактные размеры позволяют разместить кресло как в лобби и лаунж‑зонах, так и в небольших переговорных или номерах, не перегружая помещение.
Широкое, хорошо наполненное сиденье и комфортный наклон спинки обеспечивают расслабленную посадку даже при длительном использовании. Гости сядут глубже, смогут удобно расположить руки и по‑настоящему отдохнуть — такая забота о комфорте всегда считывается и повышает лояльность к заведению.
Мы знаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Каркас кресла выполнен из прочных материалов, рассчитан на высокую ежедневную нагрузку и сохраняет форму в течение многих лет. Упругий наполнитель не проседает, а обивка устойчива к истиранию и легко очищается от типичных загрязнений.
Ключевые преимущества:
• Надёжная конструкция: выдерживает интенсивную эксплуатацию в публичных пространствах.
• Комфортная посадка: анатомичный наклон спинки и широкое сиденье для длительного отдыха.
• Эстетика статуса: мягкие обтекаемые формы создают уютную и респектабельную атмосферу.
• Практичность для Хорека: износостойкая обивка и легко очищаемые поверхности.
• Долгосрочная инвестиция: кресло долго сохраняет внешний вид и не требует частой замены
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина700 мм
- Высота740 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет