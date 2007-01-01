Товар в корзине. Перейти
Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый - фото 1Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый - фото 2Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый - фото 3Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый - фото 4Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый - фото 5Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый - фото 6
NEW

Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый

Артикул: CH-077-136
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, 1500*800, уличный из реек, белый, черный
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, уличный из реек, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, 1500*800, уличный из реек, темный орех, серебро
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, уличный из реек, темный орех, серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Кон Панна» изготовлен из алюминиевого каркаса, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом бежевого оттенка.На поверхности столика закреплена стеклянная столешница, которая выполнена из крепкого закалённого стекла толщиной 5 мм.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота420 мм
  • Вес13,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки1030 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела журнальные столики

Товар в корзине

Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый
Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый
29 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.