Характеристики товара
Описание
Журнальный столик «Кон Панна» изготовлен из алюминиевого каркаса, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом бежевого оттенка.На поверхности столика закреплена стеклянная столешница, которая выполнена из крепкого закалённого стекла толщиной 5 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина500 мм
- Высота420 мм
- Вес13,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки1030 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет