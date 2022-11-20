Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Oslo, пыльная роза, велюр
Материал: велюр / металл
Цвет: пыльная роза / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 580
Глубина, мм: 570
Высота, мм: 810
Высота макс, мм: 930
Глубина сидения, мм: 430
Высота до сидения мин., мм: 400
Высота до сидения макс., мм: 510
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина580 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес9.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветрозовый
- Размер упаковки59/40/78 см
- Страна изготовленияКитай