2 190₽
Оптовая цена
Стул Стандарт для посетителей
4 290₽
Оптовая цена
Стул Майло, рогожка, капучино
В наличии 57 шт.
Распродажа
от14 190₽24
18 490 ₽Оптовая цена
Стул РЭЙС (НА ПРУТКЕ), белый
36 290₽
Стул Паркер ЛБ, экокожа, серый
20 990₽
Стул Райт, серый
В наличии 49 шт.
52 990₽
Кресло офисное Орбит, чёрный
В пути 432 шт.
МИНПРОМТОРГ
от3 390₽52
6 990 ₽
Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак
В наличии 25 шт.
МИНПРОМТОРГ
от3 390₽52
6 990 ₽
Стул Самба, кожзам Гэлакси Стоун, каркас серебро, подлокотники бук, морилка старинный орех
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
от3 390₽52
6 990 ₽
Стул Самба, кожзам Пегасо Капучино, каркас серебро, подлокотники бук, под лак
В наличии 29 шт.
4 790₽
Стул Арил, пятилучие, серый, черный, велюр