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Настоящее фото товара Стул К-11, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул К-11, черный
49 оценок
3 89027
5 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул К-11, черный - фото 1Стул К-11, черный - фото 2Стул К-11, черный - фото 3Стул К-11, черный - фото 4Стул К-11, черный - фото 5Стул К-11, черный - фото 6Стул К-11, черный - фото 7
Распродажа

Стул К-11, черный

Артикул: CH-017-620
49 оценок
Основные характеристики
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалэкокожа
  • Материал каркасаметалл, хромированное покрытие
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалэкокожа
  • Материал каркасаметалл, хромированное покрытие
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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