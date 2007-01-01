Диван Прит — современная интерпретация классического «клубного» дизайна, созданная специально для пространств Хорека. Он одинаково органично смотрится в лобби отеля, лаунж-зоне ресторана, офисном холле или переговорной, формируя атмосферу продуманного комфорта и респектабельности.
Обтекаемый корпус с плавным переходом подлокотников в спинку создает цельный, выразительный силуэт. Невысокая закруглённая спинка как бы обнимает сидящего, а широкий посадочный модуль позволяет удобно разместиться сразу двум гостям. Мягкое, хорошо сбалансированное по жёсткости сиденье обеспечивает комфорт даже при длительном ожидании или беседе — ваши гости обязательно отметят эту заботу.
Мы понимаем, насколько критична надёжность в сфере HoReCa. Поэтому при разработке дивана особое внимание уделено прочности каркаса и качеству материалов. Упругий наполнитель устойчив к деформации и не проседает, а износостойкое покрытие выдерживает интенсивную ежедневную эксплуатацию и легко очищается от типичных загрязнений. Металлические опоры обеспечивают устойчивость и упрощают уборку под диваном.
Ключевые преимущества:
• Непревзойденная надёжность: рассчитан на интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Комфорт для гостей: широкое сиденье, эргономичный наклон спинки и мягкие подлокотники.
• Выразительный дизайн: плавные линии и цельный силуэт создают стильную и уютную атмосферу.
• Практичность в уходе: поверхность легко очищается, сохраняя презентабельный вид на долгие годы.
• Долгосрочная инвестиция: устойчивый к износу каркас и наполнение минимизируют необходимость частой замены мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1350 мм
- Глубина760 мм
- Высота740 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет